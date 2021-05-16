Р. Билялетдинов: «Спартак» может допустить ошибку в Грозном

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о результатах заключительного тура РПЛ.
«Спартак» может допустить ошибку. В Грозном все способны потерять очки. Есть вариант, что и «Локомотив» поедет в Лигу чемпионов. У «Локо» тоже соперник неслабый, «Урал» в состоянии и покусать. На данный момент наши клубы могут неплохо сыграть пару матчей только в группе Лиги чемпионов. Но выйти из группы ни у кого не получится. Как бы мы себя ни нахваливали, но топ-5 РПЛ — не уровень Лиги чемпионов.
У «Рубина» задачи легче, чем у «Сочи» и ЦСКА. Мотивации «Ротора» и «Рубина» одинаковы, но у казанцев состав сильнее. «Рубин» своего не упустит. ЦСКА останется без еврокубков, отдохнёт немного», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.
- 16 мая 2021
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