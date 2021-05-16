Сын Валерия Климова забил первый гол в РПЛ

В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» встречается с «Зенитом». Игра в эти минуты проходит на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. К перерыву счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Тамбов» — «Зенит».



На 11-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Зенита» Артём Дзюба. На 45+1-й минуте за «Тамбов» забил нападающий Кирилл Климов. Этот гол стал первым для игрока в Российской Премьер-Лиге. Кирилл является сыном российского футболиста и тренера Валерия Климова.



«Зенит» в 29 матчах набрал 62 очка и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Санкт-петербургский клуб досрочно стал чемпионом России. «Тамбов» (13) обеспечил себе последнее, 16-е место.

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