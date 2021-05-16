И. Федотов: Кукуян должен был удалять Быстрова за фол на Ларссоне в игре со «Спартаком»

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод в матче 30-го тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак».
«У Кукуяна были основания для показа красной карточки Быстрову. Быстров пусть и пробил вскользь, но вообще не пытался играть в мяч. Тут можно даже не смотреть на срыв перспективной атаки — это оценивается жёлтой, тут важно, что игрок «Ахмата» совершил прыжок прямой ногой сзади, не пытаясь сыграть в мяч. По правилам игры футболист, который не пытается сыграть в мяч, а совершает такую атаку сзади, спереди или сбоку, без попытки сыграть в мяч, наказывается красной карточкой. Быстров совершил серьёзное нарушение правил и мог нанести сопернику тяжелейшую травму.
Моё личное мнение — Кукуян должен был удалять Быстрова за фол на Ларссоне в игре со «Спартаком». Но для VAR это не очевидная ошибка, так как удар был вскользь — вот он и не вмешался. А если бы Кукуян показал красную, то никаких вопросов к нему бы не было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 16 мая 2021
-
16:43
-
16:42
-
16:39
-
16:38
-
16:34
-
16:32
-
16:31
-
16:25
-
16:23
-
16:22
-
16:20
-
16:20
-
16:18
-
16:14
-
16:12
-
16:06
-
16:02
-
15:56
-
15:55
-
15:45
-
15:40
-
15:30
-
15:27
-
15:26
-
15:16
-
15:09
-
15:05
-
15:01
-
14:33
-
14:33
-
14:25
-
14:23
-
14:21
-
14:14
-
14:11