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И. Федотов: Кукуян должен был удалять Быстрова за фол на Ларссоне в игре со «Спартаком»

И. Федотов: Кукуян должен был удалять Быстрова за фол на Ларссоне в игре со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод в матче 30-го тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак».

«У Кукуяна были основания для показа красной карточки Быстрову. Быстров пусть и пробил вскользь, но вообще не пытался играть в мяч. Тут можно даже не смотреть на срыв перспективной атаки — это оценивается жёлтой, тут важно, что игрок «Ахмата» совершил прыжок прямой ногой сзади, не пытаясь сыграть в мяч. По правилам игры футболист, который не пытается сыграть в мяч, а совершает такую атаку сзади, спереди или сбоку, без попытки сыграть в мяч, наказывается красной карточкой. Быстров совершил серьёзное нарушение правил и мог нанести сопернику тяжелейшую травму.

Моё личное мнение — Кукуян должен был удалять Быстрова за фол на Ларссоне в игре со «Спартаком». Но для VAR это не очевидная ошибка, так как удар был вскользь — вот он и не вмешался. А если бы Кукуян показал красную, то никаких вопросов к нему бы не было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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