«Валенсия» без Черышева разгромила «Эйбар»

В матче 37-го тура испанской Примеры «Валенсия» разгромила «Эйбар». Встреча проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась со счётом 4:1.

На 3-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Валенсии» Гонсалу Гедеш, ему ассистировал Карлос Солер. На 19-й минуте Солер забил второй гол хозяев. Ещё через 11 минут Солер оформил дубль, голевую передачу отдал Хосе Луис Гайя. Затем Бриан Хиль отыграл один мяч, ему ассистировал Роберто Корреа. В начале второго тайма Гедеш оформил дубль, забив с передачи Макси Гомеса.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев остался в запасе.

«Валенсия» набрала 42 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эйбар» (30) — 20-й.