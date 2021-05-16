«Валенсия» без Черышева разгромила «Эйбар»
В матче 37-го тура испанской Примеры «Валенсия» разгромила «Эйбар». Встреча проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась со счётом 4:1.
На 3-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Валенсии» Гонсалу Гедеш, ему ассистировал Карлос Солер. На 19-й минуте Солер забил второй гол хозяев. Ещё через 11 минут Солер оформил дубль, голевую передачу отдал Хосе Луис Гайя. Затем Бриан Хиль отыграл один мяч, ему ассистировал Роберто Корреа. В начале второго тайма Гедеш оформил дубль, забив с передачи Макси Гомеса.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев остался в запасе.
«Валенсия» набрала 42 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эйбар» (30) — 20-й.
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