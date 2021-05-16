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«Валенсия» без Черышева разгромила «Эйбар»

«Валенсия» без Черышева разгромила «Эйбар»
Футбол / Испания 0

В матче 37-го тура испанской Примеры «Валенсия» разгромила «Эйбар». Встреча проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась со счётом 4:1.

На 3-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Валенсии» Гонсалу Гедеш, ему ассистировал Карлос Солер. На 19-й минуте Солер забил второй гол хозяев. Ещё через 11 минут Солер оформил дубль, голевую передачу отдал Хосе Луис Гайя. Затем Бриан Хиль отыграл один мяч, ему ассистировал Роберто Корреа. В начале второго тайма Гедеш оформил дубль, забив с передачи Макси Гомеса.

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев остался в запасе.

«Валенсия» набрала 42 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эйбар» (30) — 20-й.

Испания - Примера. 37-й тур
16 мая 2021, воскресенье. 19:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
4 : 1
Эйбар
Эйбар
1:0 Гедеш – 3'   2:0 Солер – 19'   3:0 Солер – 30'   3:1 Хиль – 38'   4:1 Гедеш – 49'
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