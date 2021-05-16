Болельщики «Ротора» обратились к Дюкову по поводу матча «Уфа» — «Арсенал»

Болельщики «Ротора» обратились к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой разобраться в ситуации с переносом на два часа матча 30-го тура РПЛ «Уфа» — «Арсенал» (2:1).
«Уважаемый Александр Валерьевич! Мы, болельщики футбольного клуба «Ротор», просим вас вмешаться в ситуацию, произошедшую сегодня в Российской Премьер-Лиге, связанную с переносом начала матча последнего (!) тура между футбольными клубами „Уфа“ и „Арсенал“.
Во всех футбольных национальных чемпионатах Европы под эгидой УЕФА матчи последних туров, в которых решается окончательное положение команд в турнирной таблице, проходят в одно время, чтобы максимально избежать возможности договорных матчей между участниками соревнований.
Более того, по ходу матча «Уфа» — «Арсенал», в котором у игроков «Арсенала» уже не было никаких задач, игрок «Арсенала» забил мяч в свои ворота при счёте — 1:1, а после этого другой игрок «Арсенала» на ровном месте получил красную карточку за свой безрассудный фол. Болельщики волгоградского «Ротора» уверены, что эти эпизоды были бы невозможны, если бы матчи «Рубин» — «Ротор» и «Уфа» — «Арсенал» проходили бы одновременно, как и положено по духу игры, который исповедует УЕФА.
Мы считаем что этим переносом были грубо нарушены спортивные принципы, принцип Fair Play УЕФА и регламент РПЛ. Мы просим Вас разобраться в ситуации, наказать виновных, из-за которых произошло грубейшее нарушение спортивных принципов, и рассмотреть возможность увеличения числа команд участников соревнований в РПЛ на следующий сезон», — говорится в обращении на сайте болельщиков «Ротора».
- 16 мая 2021
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