«Спартак» показал, что осталось за кадром драматичного матча с «Ахматом»

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала ролик, в котором показала, что осталось за кадром матча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом», который состоялся в Грозном 16 мая (2:2).



На видео показано прибытие красно-белых на стадион «Ахмат-Арена», разминка перед матчем, а также ключевые моменты встречи, радость команды после финального свистка и эмоции главного тренера Доменико Тедеско, для которого это была последняя игра во главе «Спартака».

Ролик можно посмотреть на YouTube-канале «Спартака». Права на видео принадлежат НП «Российская футбольная Премьер-Лига».

Напомним, «Спартак», добыв ничью в Грозном, набрал 57 очков и финишировал на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступив лишь «Зениту» (65). Таким образом, красно-белые получили право выступить в квалификационном раунде Лиги чемпионов.