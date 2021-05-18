Эрик Кантона заявил, что не удивлён попаданием в Зал славы АПЛ

Легендарный нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона отреагировал на включение в Зал славы английской Премьер-лиги.



«Я очень счастлив и в то же время горд, но не удивлён! Конечно, я мечтал играть в Англии. Думаю, все мечтают оказаться в Премьер-лиге. Мне повезло играть за такую команду, как «Манчестер Юнайтед». Меня окружали потрясающие футболисты, потрясающий тренер и потрясающие болельщики. Это был тот футбол, о котором я мечтал, потому что «Манчестер Юнайтед» — клуб, где все хотят побеждать. Так было во времена Мэтта Басби. Это особенность «Юнайтед», философия клуба», — цитирует Кантона пресс-служба АПЛ.



Кантона начинал карьеру во Франции в 1982 году, а в Англию перебрался в 1991 году, став игроком «Лидс Юнайтед». Спустя год нападающий перешёл в «Манчестер Юнайтед», где провёл следующие пять лет, после чего в 1997 году завершил карьеру. С «красными дьяволами» Эрик четыре раза стал чемпионом Англии, завоевал два Кубка и три Суперкубка страны.

Эрик Кантона – король АПЛ 1990-х. Почему он закончил карьеру всего в 31 год? Даже сэр Алекс удивился.

Видео голов Кантона за «Манчестер Юнайтед»: