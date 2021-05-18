Чорлука: мне позвонили из сборной Хорватии два месяца назад. Мы быстро договорились

Ведран Чорлука, который войдёт в тренерский штаб сборной Хорватии на чемпионате Европы — 2020, рассказал, как принял предложение национальной команды.
«Два месяца назад мне позвонили из сборной и рассказали об этой идее. Поскольку в то время я уже думал о завершении карьеры, мы очень быстро договорились. Для меня большая честь ощущать себя человеком, который может помочь Хорватии на Евро. Поговорив с бывшими товарищами по команде, я принял это приглашение. Надеюсь быть таким же полезным, как в свою бытность игроком.
Карьера тренера? Сейчас я планирую быть в штабе сборной на Евро, а потом мы решим. Пока вижу себя в этом, буду поступать в тренерскую академию. «Локомотив» выразил желание, чтобы я вернулся к ним тренером. Так что тренерское призвание — путь, по которому я хочу идти.
Мог бы я работать в двух местах одновременно? Посмотрим. Я удивлён, что и сборная, и клуб видят во мне человека, который может помочь в этой роли практически сразу после того, как я сниму бутсы. Люди ценят меня, я этому рад и надеюсь оправдать доверие», — цитирует Чорлуку Sportske Novosti.
- 18 мая 2021
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