Габулов: думаю, на Евро ставка будет сделана на Шунина

Бывший голкипер сборной России и ЦСКА Владимир Габулов поделился мнением о вратарях, вызванных тренерским штабом национальной команды для подготовки к Евро-2020.

«В сборной сейчас сложился хороший вратарский коллектив. Выбор, сделанный тренерским штабом, на мой взгляд, абсолютно объективный. Вызваны голкиперы, которые в данный момент находятся в лучшем функциональном состоянии и показывают отличный футбол.



Кто будет первым номером? Пока сложно сказать, но, думаю, ставка будет сделана на Антона Шунина. В последних матчах сборной России он сыграл достойно, не совершив ошибок. Да, присутствовала определённая нервозность, но при качественной подготовке, которой будет заниматься Стауче, Шунин подойдёт в хорошей форме. Надеюсь, на Евро он сыграет достойно», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.