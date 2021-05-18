Даниэл Карвальо: когда Вагнер пошутил на встрече с Путиным, все русские были в ужасе

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо поделился воспоминаниями о встрече с президентом России Владимиром Путиным после завоевания Кубка УЕФА в 2005 году, а также рассказал о реакции одноклубников на шутку нападающего Вагнера Лава, предложившего главе государства пожонглировать мячом.
«Единственное, что я помню: мы приехали из Португалии и почти сразу отправились на приём. Но наш переводчик не мог присутствовать. Так что мы с Вагнером почти ничего не понимали, сидели потерянными. Путин что-то говорил, российские игроки что-то говорили, а мы молчали.
В самом конце встречи Вагнер пошутил, а все русские были в ужасе. Но когда Путин засмеялся, у всех отлегло. Было забавно. У нас в Бразилии как-то не хочется знакомиться с президентом, учитывая, какие вещи происходят в стране. Тут всё довольно грустно. Так что мы даже не задаёмся мыслью: вот бы встретиться с президентом. А в России была очень крутая и интересная встреча», — цитирует Карвальо Sport24.
- 18 мая 2021
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