Карпин — об уходе Ерёменко из «Ростова»: не предполагали, что он так резко сорвётся

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал уход полузащитника Романа Ерёменко из ростовской команды в феврале.
«Не понимаю, почему все говорят про какую-то тайну вокруг ухода Ерёменко. По-моему, всё уже сказано. Там включились семейные обстоятельства. Какие именно? Об этом никто не говорил и не будет. Мы не были готовы так резко его потерять. Проблемы могут быть у каждого человека. Но до поры до времени можно совмещать работу с ними. Допустим, завтра у меня случатся проблемы, но я продолжу тренировать. А через два месяца скажу: «Всё, ребят, я больше не могу находиться в Ростове — мне надо быть в Эстонии». Может же такое быть? Мы знали, что у Ерёменко есть проблемы. Но не предполагали, что он так резко сорвётся. Думаю, Рома и сам не предполагал», — приводит слова Карпина Sport24.
- 18 мая 2021
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