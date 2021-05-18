Селюк: тренерам в «Спартаке» сложно работать, но, думаю, Зарема изменила атмосферу в клубе

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном назначении португальского специалиста Руя Витории на пост главного тренера московского «Спартака».

В целом португальские тренеры работают хорошо. И они молодцы – всегда поддерживают другу друга, дают положительные рекомендации работодателям. В отличие от российских, которые ненавидят друг друга.

Я уже сказал, что в «Спартаке» сложно работать. Я не могу это утверждать, потому что точно этого не знаю, но, думаю, что с приходом Заремы, которая вошла в Совет директоров, обстановка в клубе изменилась в лучшую сторону. Стало меньше интриг – думаю, она погасила все околоклубные и внутриклубные интриги. Если коротко – с приходом Заремы в «Спартаке» изменился вектор.

И все видели, как проводили Тедеско. Наконец, в «Спартаке» с кем-то хорошо попрощались. И мне кажется, что это заслуга Заремы», — приводит слова Селюка «Советский спорт».