«Нужно соответствовать этой амбиции». Геркус — о возможном переезде «Локо» на «Лужники»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу возможного переезда железнодорожников на московский стадион «Лужники».
«Сам по себе переезд в «Лужники» — дело хорошее. Но только не временно, а навсегда.
Занять центральный стадион Москвы и страны — хорошая, здравая амбиция. Но только и клуб должен ей соответствовать — стремиться стать главным московским клубом. Как в спорте, так и в работе с болельщиками, и в маркетинге, и в коммуникациях.
В конце концов, полное название клуба — «Локомотив» МОСКВА. Можно стать совместным клубом РЖД и Москвы — но это очень амбициозный путь, он потребует гигантской работы и огромного профессионализма всех клубных структур.
В своё время мы — администрация «Локо» — совместно с коллегами из SpecialOne прорабатывали такой проект. Но речь шла о переезде насовсем, переезде поэтапном, а в Черкизово предполагалось оставить Академию и женскую команду», — написал Геркус в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее стало известно, что руководство РЖД обратилось в мэрию Москвы с просьбой передать стадион «Лужники» в долгосрочную аренду «Локомотиву».
- 18 мая 2021
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