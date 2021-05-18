«Нужно соответствовать этой амбиции». Геркус — о возможном переезде «Локо» на «Лужники»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу возможного переезда железнодорожников на московский стадион «Лужники».

«Сам по себе переезд в «Лужники» — дело хорошее. Но только не временно, а навсегда.

Занять центральный стадион Москвы и страны — хорошая, здравая амбиция. Но только и клуб должен ей соответствовать — стремиться стать главным московским клубом. Как в спорте, так и в работе с болельщиками, и в маркетинге, и в коммуникациях.

В конце концов, полное название клуба — «Локомотив» МОСКВА. Можно стать совместным клубом РЖД и Москвы — но это очень амбициозный путь, он потребует гигантской работы и огромного профессионализма всех клубных структур.

В своё время мы — администрация «Локо» — совместно с коллегами из SpecialOne прорабатывали такой проект. Но речь шла о переезде насовсем, переезде поэтапном, а в Черкизово предполагалось оставить Академию и женскую команду», — написал Геркус в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее стало известно, что руководство РЖД обратилось в мэрию Москвы с просьбой передать стадион «Лужники» в долгосрочную аренду «Локомотиву».