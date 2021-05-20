Семерым лицам предъявлены обвинения в смерти Марадоны. Им грозит от 8 до 25 лет заключения

Семерым лицам предъявлены обвинения в смерти Диего Марадоны. Им грозит от 8 до 25 лет заключения, сообщает Marca. Генеральная прокуратура города Сан-Исидро также попросила судью по делу запретить обвиняемым покидать Аргентину.



В отчете прокуратуры сделаны пометки, что действия медицинской бригады, которая занималась здоровьем Марадоны, была неадекватной, несовершенной и безрассудной и оставила состояние здоровья пациента на волю судьбы.



Марадона скончался в возрасте 60 лет. Сообщалось, что он умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. В сердце Марадоны обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения.