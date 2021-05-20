Владелец «Бёрнли» пообещал выделить значительные средства на трансферы

Председатель правления «Бёрнли» Алан Пейс ожидает что Шон Дайч в следующем сезоне продолжит руководить бордовыми, а также настаивает на том, что выразит тренеру финансовую поддержку для приобретения новых футболистов.



«Думаю ли я, что мы сможем поддержать Шона так, как он хотел бы? Да, конечно. Иначе мы не стали бы этого делать и у нас не было бы разговоров по этому поводу. Тогда было бы хорошо, если бы он собрался и пошёл работать куда-нибудь ещё. Однако мы выражаем ему полную поддержку. Думаю, что можем поддержать его так, как он хотел бы. Можем построить клуб в долгосрочной перспективе именно с Дайчем.



Я многому научился в первое трансферное окно. Мы окончили оформление сделки по приобретению клуба за день до того, как это окно открылось. Реальная жизнь — не фэнтези-футбол. Я не могу просто сказать: «Нам нужен этот игрок, давайте пойдём и возьмём его». В этом деле задействовано много людей, и оно гораздо сложнее, чем принято считать. Мы извлекли уроки из некоторых переговоров прошлой осенью и, надеюсь, не совершим тех же ошибок.



Сейчас мы подготовились — провели весь вчерашний день и несколько дней последнего месяца, готовясь к летнему трансферному окну. В то же время мы не собираемся просто идти и тратить деньги напропалую», — приводит слова Пейса Sky Sports.



«Бёрнли» в 37 матчах набрал 39 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

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