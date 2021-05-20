«Ливерпуль» объявил о создании Совета болельщиков

«Ливерпуль» создаст Совет болельщиков в рамках новой инициативы, которая обеспечит значимое представительство болельщиков в совете директоров клуба.



Как сообщает официальный сайт мерсисайдцев, эта новость последовала за серией недавних встреч с Официальным ливерпульским объединением болельщиков Spirit of Shankly и приведёт к созданию новой модели взаимодействия, которая позволит плотнее консультироваться с фанатами клуба по стратегическим решениям.



Совет болельщиков создадут в преддверии нового сезона, он будет состоять из группы болельщиков, представляющих разнообразную фанатскую базу клуба. Совет болельщиков станет проводить регулярные встречи с клубом, а его председатель будет приглашаться на важные заседания совета директоров «Ливерпуля», если на нём возникнут стратегические вопросы, связанные с взаимодействием с болельщиками.



Важно отметить, что этот процесс консультаций закрепят в Уставе клуба — юридически будет оформлен Меморандум о взаимопонимании между клубом и Официальным Трастом болельщиков «Ливерпуля», что обеспечит вклад болельщиков в решение важных вопросов жизни клуба через конструктивный диалог.

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