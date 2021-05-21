Немецкий футболист Безушков получит российский паспорт. Он заинтересован в переходе в РПЛ

Полузащитник «Ян Регенсбург» Макс Безушков в скором времени получит российское гражданство. Об этом сообщил агент футболиста Инго Хаспель.



«Макс близок к получению российского паспорта. Рассчитываем, что это произойдёт не позднее июня. Макс здорово прибавил за последние два года в «Регенсбурге» — пришло время сделать следующий шаг. Российские клубы уже интересовались возможностью перехода Макса в Премьер-Лигу, и мы движемся в этом направлении. В вашей стране родились его отец и мать, он бегло говорит по-русски, ему было бы интересно сыграть в РПЛ», — цитирует Хаспеля «Р-Спорт».



Безушков родился в Германии в семье выходцев из России и является воспитанником «Штутгарта». После ухода из родного клуба играл за «Айнтрахт», а с 2019 года выступает за «Ян». В нынешнем сезоне 23-летний хавбек провёл 31 матч во Второй Бундеслиге, забил три гола (один — с пенальти) и отдал одну результативную передачу.