Немецкий футболист Безушков получит российский паспорт. Он заинтересован в переходе в РПЛ

Полузащитник «Ян Регенсбург» Макс Безушков в скором времени получит российское гражданство. Об этом сообщил агент футболиста Инго Хаспель.
«Макс близок к получению российского паспорта. Рассчитываем, что это произойдёт не позднее июня. Макс здорово прибавил за последние два года в «Регенсбурге» — пришло время сделать следующий шаг. Российские клубы уже интересовались возможностью перехода Макса в Премьер-Лигу, и мы движемся в этом направлении. В вашей стране родились его отец и мать, он бегло говорит по-русски, ему было бы интересно сыграть в РПЛ», — цитирует Хаспеля «Р-Спорт».
Безушков родился в Германии в семье выходцев из России и является воспитанником «Штутгарта». После ухода из родного клуба играл за «Айнтрахт», а с 2019 года выступает за «Ян». В нынешнем сезоне 23-летний хавбек провёл 31 матч во Второй Бундеслиге, забил три гола (один — с пенальти) и отдал одну результативную передачу.
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