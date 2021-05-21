В. Грозный призвал Дзюбу публично извиниться за слова про атмосферу на матчах «Ахмата»

Бывший главный тренер «Ахмата» Вячеслав Грозный поделился мнением о высказывании нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, пожаловавшегося на «угнетающую атмосферу» на домашних матчах «Ахмата», из-за которой другим командам трудно играть.



«На меня Артём, может, обидится, но я считаю, что нельзя такое говорить, даже если чем-то недоволен. Это не повод говорить про город. Грозный — очень красивый, он расцвёл. Было бы правильно, чтобы Артём сказал, что он не это имел в виду, когда говорил про Грозный, а потом бы извинился.



На Кавказе написано: «Гость от Всевышнего». Он находится в хорошем смысле под защитой, поддержкой, уважением местных жителей. Там к гостям относятся очень хорошо, я на себе это почувствовал. Да, Дзюба показывает свою состоятельность, забивает много мячей, приносит победы. Браво, он молодец, но я считаю, что такие высказывания любого человека в адрес любого города — это неправильно. Это не свобода слова — это некорректно. Ему ещё приезжать в Грозный, его команде там играть. Нет, там никто слова не скажет, но будут удивлены, это неприятно. Я бы на месте Артёма публично извинился за свои слова. Тем более, что впереди Евро-2020, он лидер сборной и капитан команды. Станислав Черчесов с Кавказа, он тренировал «Ахмат», он знает, насколько болезненно, когда ходят подобные разговоры. Быть может, сейчас Черчесов поговорит с Дзюбой, и тот извинится за свои высказывания», — цитирует Грозного Sport24.