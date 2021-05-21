Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кейн: передачи Де Брёйне — мечта для нападающего

Кейн: передачи Де Брёйне — мечта для нападающего
Михаил Рождественский
Комментарии

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн высоко оценил уровень полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне.

«Когда я смотрю на игру Де Брёйне, понимаю, что это особенный футболист. Его передачи — мечта для нападающего. Он выдающийся игрок — как с мячом, так и без него, в прессинге. Но его подачи — лучшие из тех, что я когда-либо видел», — приводит слова Кейна Sky Sports.

Ранее сообщалось, что приоритетным вариантом для Кейна является трансфер в «Манчестер Сити». Клуб также заинтересован в услугах 27-летнего футболиста.

Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. В нынешнем сезоне Гарри принял участие в 34 матчах английской Премьер-лиги, забил 22 гола (четыре — с пенальти) и отдал 13 результативных передач.

Видео гола «Манчестер Сити» после подачи Де Брёйне:

Новость по теме
Гарри Кейн прокомментировал информацию о намерении уйти из «Тоттенхэма»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021