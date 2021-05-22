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Симеоне — про игру с «Вальядолидом»: финал, где обе команды готовы отдать свою жизнь

Симеоне — про игру с «Вальядолидом»: финал, где обе команды готовы отдать свою жизнь
Артур Иванов
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от заключительного матча испанской Ла Лиги с «Вальядолидом».

«Это был очень длинный сезон, в котором мы все прошли через множество ситуаций. Теперь мы находимся в ситуации, когда сразу две команды имеют шансы на титул. Это чемпионат Испании, такое случается.

Стартовый состав? Посмотрю готовность игроков завтра, затем определюсь с одиннадцатью игроками, которые выйдут на поле. „Атлетико“ всегда стремится быть конкурентоспособной командой, завтра важный день для нас.

Какой я вижу игру с „Вальядолидом“? Финал, гле две команды борются за разные цели, но обе собираются отдать свои жизни ради их достижения», — приводит слова Симеоне Marca.

«Атлетико», набрав 83 очка, лидирует в чемпионате. «Реал» в 37 матчах набрал 81 очко и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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