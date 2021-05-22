«Манчестер Сити» предложит новый контракт 36-летнему Фернандиньо

Руководство английского «Манчестер Сити» решило предложить новый годичный контракт 36-летнему бразильскому опорному хавбеку Фернандиньо. Об этом сообщает Goal со ссылкой на The Times.
Ожидалось, что 36-летний полузащитник покинет клуб, по истечении контракта в конце текущего сезона, но он оказался слишком ценным на поле и за его пределами. Фернандиньо стал важным игроком в раздевалке, вдохновляя «Сити» на победу в Премьер-лиге и место в финале Лиги чемпионов.
Напомним, что Фернандиньо перешёл в «Манчестер Сити» летом 2013 года из донецкого «Шахтёра» за € 40 млн. С тех пор он провёл за «горожан» 348 встреч, в которых забил 24 гола и отдал 28 результативных передач, получив 72 жёлтые карточки и трижды удалившись.
С «Манчестер Сити» Фернандиньо удалось выиграть 13 трофеев: четырежды чемпионат Англии, Кубок Англии, Кубок английской лиги (6) и дважды Суперкубок Англии.
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