Вендел сменил имидж

Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» опубликовала фото полузащитника Вендела, который сделал новую причёску.

«Новый стиль. Как вам?» — говорится в подписи к фото.

Вендел получил повреждение на 12-й минуте матча с «Локомотивом». Он перепрыгивал через зажимавших его Дмитрия Баринова и Максима Мухина и неудачно приземлился на ногу, травмировав её. Вместо Вендела на поле вышел Себастьян Дриусси.

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» разгромил московский «Локомотив» со счётом 6:1. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Благодаря этой победе «Зенит» в 28 матчах набрал 61 очко и досрочно выиграл чемпионат России сезона-2020/2021.

Это третье чемпионство для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и 2019/2020. Всего петербургский клуб становился чемпионом страны семь раз.