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Антонио Конте: посвящаю скудетто себе

Антонио Конте: посвящаю скудетто себе
Диана Валавичюте
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал победу миланского клуба в чемпионате Италии.

«Думаю, это правильное завершение необычного сезона. Мы демонстрировали красивую игру даже в последнем матче. Это показывает, что игроки всегда хотят побеждать. Мы набрали 91 очко, забили более 90 голов. Лучшая защита, одна из лучших атак в лиге — это очень важно. Сейчас мы счастливы, потому что смогли подарить нечто прекрасное нашим болельщикам, которые всегда на нашей стороне.

Когда я пришёл в «Интер», столкнулся в определённым давлением, потому что команда не побеждала и смотрела на «Ювентус» снизу вверх. Мы работали, и таков результат наших трудов. Конечно, это было нелегко. Победа а чемпионате дала понять, что серьёзный подход, труд и умение идти на определённые жертвы — единственное оружие, которое у меня есть. Мы все были хороши. Я посвящаю эту победу себе. Мне действительно нужно было отдать всё», — приводит слова Конте Football Italia.

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