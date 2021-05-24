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Заболотный тренируется в общей группе сборной России, Фернандес и Мостовой — в зале

Заболотный тренируется в общей группе сборной России, Фернандес и Мостовой — в зале
Андрей Панков
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Сборная России в Австрии продолжает подготовку к предстоящему чемпионату Европы по футболу — 2020.

В настоящее время национальная команда проводит тренировку. Нападающий Антон Заболотный начал занятия в общей группе. Защитник Марио Фернандес и полузащитник Андрей Мостовой пока тренируются в зале по индивидуальной программе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.

Календарь Евро-2020
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