Заболотный тренируется в общей группе сборной России, Фернандес и Мостовой — в зале

Сборная России в Австрии продолжает подготовку к предстоящему чемпионату Европы по футболу — 2020.



В настоящее время национальная команда проводит тренировку. Нападающий Антон Заболотный начал занятия в общей группе. Защитник Марио Фернандес и полузащитник Андрей Мостовой пока тренируются в зале по индивидуальной программе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.