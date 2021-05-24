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Эден Азар намерен покинуть «Реал». Он хочет вернуться в «Челси»

Эден Азар намерен покинуть «Реал». Он хочет вернуться в «Челси»
Михаил Рождественский
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Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар намерен покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщается в «твиттере» El Chiringuito TV.

По информации источника, 30-летний бельгийский футболист хочет вернуться в лондонский «Челси», за который выступал до перехода в «Королевский клуб». Эден уверен, что потенциальный трансфер форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе окончательно закроет ему путь в состав «Реала».

Ранее сообщалось, что «Челси» рассматривает возможность возвращения Азара. До этого «Реал» выставил игрока на трансфер и установил на него ценник.

Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года за € 115 млн. До этого он семь лет защищал цвета «Челси», а в начале карьеры играл за «Лилль». В завершившемся сезоне Эден принял участие в 14 матчах испанской Примеры, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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