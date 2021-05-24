Эден Азар намерен покинуть «Реал». Он хочет вернуться в «Челси»

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар намерен покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщается в «твиттере» El Chiringuito TV.
По информации источника, 30-летний бельгийский футболист хочет вернуться в лондонский «Челси», за который выступал до перехода в «Королевский клуб». Эден уверен, что потенциальный трансфер форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе окончательно закроет ему путь в состав «Реала».
Ранее сообщалось, что «Челси» рассматривает возможность возвращения Азара. До этого «Реал» выставил игрока на трансфер и установил на него ценник.
Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года за € 115 млн. До этого он семь лет защищал цвета «Челси», а в начале карьеры играл за «Лилль». В завершившемся сезоне Эден принял участие в 14 матчах испанской Примеры, забил два гола и отдал две результативные передачи.
- 24 мая 2021
-
13:14
-
13:09
-
12:50
-
12:39
-
12:38
-
12:36
-
12:33
-
12:31
-
12:21
-
12:18
-
12:15
-
12:09
-
12:02
-
11:57
-
11:50
-
11:50
-
11:38
-
11:38
-
11:09
-
11:04
-
10:56
-
10:55
-
10:48
-
10:28
-
10:24
-
10:21
-
10:09
-
09:59
-
09:40
-
09:35
-
09:23
-
08:42
-
08:40
-
08:30
-
08:00