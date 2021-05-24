«Самое милое видео дня найдено». Сборная России разместила новый ролик с Дзюбой

Пресс-служба сборной России опубликовала видео с участием нападающего Артёма Дзюбы. На ролике запечатлено, как футболист успокаивает и веселит плачущего ребёнка, с которым фотографируется.
«Самое милое видео дня найдено. После тренировки наши болельщики попросили Дзюбу сфотографироваться с ребёнком. Кэп успокоил малыша, сделал фото и даже развеселил сурового мальчугана», — написала пресс-служба национальной команды в «Твиттере».
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.
- 24 мая 2021
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