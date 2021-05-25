Алекс Фергюсон полетел на матч финала Лиги Европы с основным составом «Манчестер Юнайтед»

79-летний бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон полетел в Гданьск (Польша) на матч финала Лиги Европы с испанским «Вильярреалом» с основным составом манкунианцев, сообщает Goal.

Как отмечает издание, вполне возможно, что таким образом, нынешний наставник «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер пытается воссоздать командный дух схожий с тем, что был в финале Лиги чемпионов 1999 года, когда манкунианцы чудом вырвали победу у «Баварии» (2:1) в добавленное время.

Напомним, что на стадии 1/2 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» переиграл римскую «Рому» со счётом 8:5 по сумме двух матчей. «Красные дьяволы» разгромили «волков» в первом матче (6:2), превратив ответную встречу в формальность. Римляне взяли реванш в ответном матче (3:2), но переломить ход борьбы за финальную путёвку не удалось.



Финал Лиги Европы состоится в среду, 26 мая, в Гданьске (Польша) на стадионе «Энерга Гданьск». Начало встречи – 22:00 мск.