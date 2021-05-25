Сульшер: в «МЮ» выступают исключительно топ-футболисты

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о психологии победителей, необходимой для выступления в манкунианском клубе.



«У «МЮ» пять трофеев в европейских турнирах. Также мы дважды проиграли «Барселоне» в финале Лиги чемпионов. Финал ЛЕ — очень большой матч для нас. Это может быть шагом в большое будущее. Мы перестроили за последние несколько лет команду, и я надеюсь, что это начало чего-то большего. Когда игроки приходят в «Манчестер Юнайтед», то делают это, чтобы побеждать.



«МЮ» — лучший клуб мира. В этом вся прелесть нашей команды. Но это также сопряжено с постоянным давлением. И футболисты к этому всему готовы. Они не оказались бы в клубе, если бы не были топ-игроками», — приводит слова норвежского специалиста официальный сайт УЕФА.

«Манчестер Юнайтед» трижды (1968, 1999, 2008) становился победителем Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов. В 2017 году манкунианцы стали победителями Лиги Европы, а в 1991 — триумфаторами Кубка обладателей кубков.



Именно Уле-Гуннар Сульшер забил решающий гол в знаменитом финале Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (2:1).



Финальный матч Лиги Европы «Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 26 мая, в Гданьске (Польша). Начало встречи — в 22:00 мск.