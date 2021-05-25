Российский клуб интересуется Генрихом Мхитаряном
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Российский клуб проявляет интерес к армянскому полузащитнику «Ромы» Генриху Мхитаряну, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, армянскому футболисту поступило щедрое предложение из России. Мхитаряном также интересуется «Монако».
В сезоне-2020/2021 Мхитарян принял участие в 33 матчах чемпионата Италии, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. С 2007 года вызывается в национальную команду Армении.
Напомним, Генрих Мхитарян попал в сборную сезона итальянской Серии А по версии WhoScored, получив оценку 7,3. Звание лучшего футболиста сезона в чемпионате Италии поделили между собой нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье, у обоих игроков оценка 7,6.
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