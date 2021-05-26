Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арсен Захарян назвал любимого российского футболиста

Арсен Захарян назвал любимого российского футболиста
Сергей Сорокин
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян ответил на вопросы пресс-службы национальной команды.

Как узнал о вызове в сборную?
— Пресс-атташе «Динамо» обрадовала в мессенджере. Был счастлив. До этого были слухи о вызове, поэтому я более-менее ожидал, но очень рад был.

Любимый матч сборной?
— На чемпионате мира с Испанией.

Любимый игрок детства?
— Криштиану Роналду.

Против какой сборной хотел бы сыграть?
— Против сборной Испании. Интересно было бы посмотреть на их уровень. Всегда испанский футбол нравился.

Любимый российский игрок?
— Андрей Аршавин.

Любимый иностранный игрок?
— Сейчас я стал больше смотреть за игроками, которые играют на моей позиции. Наверное, Лука Модрич.

Прозвище?
— Зах.

Любимый вид спорта, помимо футбола?
— Баскетбол.

Любимые книги?
— Автобиография Ибрагимовича понравилась.

Уровень вспыльчивости от 1 до 10?
— Думаю, 5. Средний такой.

Новость по теме
Отец Арсена Захаряна рассказал о состоянии футболиста
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021