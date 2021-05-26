Арсен Захарян назвал любимого российского футболиста

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян ответил на вопросы пресс-службы национальной команды.
— Как узнал о вызове в сборную?
— Пресс-атташе «Динамо» обрадовала в мессенджере. Был счастлив. До этого были слухи о вызове, поэтому я более-менее ожидал, но очень рад был.
— Любимый матч сборной?
— На чемпионате мира с Испанией.
— Любимый игрок детства?
— Криштиану Роналду.
— Против какой сборной хотел бы сыграть?
— Против сборной Испании. Интересно было бы посмотреть на их уровень. Всегда испанский футбол нравился.
— Любимый российский игрок?
— Андрей Аршавин.
— Любимый иностранный игрок?
— Сейчас я стал больше смотреть за игроками, которые играют на моей позиции. Наверное, Лука Модрич.
— Прозвище?
— Зах.
— Любимый вид спорта, помимо футбола?
— Баскетбол.
— Любимые книги?
— Автобиография Ибрагимовича понравилась.
— Уровень вспыльчивости от 1 до 10?
— Думаю, 5. Средний такой.
- 26 мая 2021
-
13:48
-
13:39
-
13:34
-
13:25
-
13:11
-
12:52
-
12:34
-
12:17
-
12:14
-
12:01
-
11:53
-
11:50
-
11:30
-
11:16
-
11:04
-
10:53
-
10:47
-
10:44
-
09:59
-
09:59
-
09:39
-
09:33
-
08:57
-
08:30
-
07:19
-
06:59
-
06:38
-
05:39
-
03:55
-
03:31
-
03:10
-
02:48
-
02:05
-
01:48
-
01:20