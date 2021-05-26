Арсен Захарян назвал любимого российского футболиста

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян ответил на вопросы пресс-службы национальной команды.



— Как узнал о вызове в сборную?

— Пресс-атташе «Динамо» обрадовала в мессенджере. Был счастлив. До этого были слухи о вызове, поэтому я более-менее ожидал, но очень рад был.



— Любимый матч сборной?

— На чемпионате мира с Испанией.



— Любимый игрок детства?

— Криштиану Роналду.



— Против какой сборной хотел бы сыграть?

— Против сборной Испании. Интересно было бы посмотреть на их уровень. Всегда испанский футбол нравился.



— Любимый российский игрок?

— Андрей Аршавин.



— Любимый иностранный игрок?

— Сейчас я стал больше смотреть за игроками, которые играют на моей позиции. Наверное, Лука Модрич.



— Прозвище?

— Зах.



— Любимый вид спорта, помимо футбола?

— Баскетбол.



— Любимые книги?

— Автобиография Ибрагимовича понравилась.



— Уровень вспыльчивости от 1 до 10?

— Думаю, 5. Средний такой.

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