Экс-президент «Локо»: вратари сборной не сильнее Гильерме. Трудно понять логику Черчесова

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил недоумение непопаданием вратаря железнодорожников Маринато Гильерме в заявку сборной России на Евро-2020. Игрок был признан лучшим на своей позиции в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«С Гильерме очень странная ситуация — мы все замечаем его ошибки, но никогда не считаем количество его сейвов. Я всегда говорил, что это один из самых надёжных вратарей России. Он очень уверен в себе, никогда не опускается ниже своей планки. Я не удивлён, что его назвали лучшим вратарём в этом сезоне. Во-первых, он сыграл очень много «сухих» матчей, во-вторых, делал такие спасения, которые многим вратарям не по силам. Это решение — справедливое.
Мне трудно понять логику Черчесова. Отсутствие Гильерме он объясняет тем, что вратарь пропустил много от «Зенита». Но я посмотрел два раза этот матч, и там все голы практически неберущиеся. А если мы говорим об омоложении, то Дюпин тоже не молод. Гильерме не был бы лишним в этой сборной, он лидер не только на поле, но и в раздевалке. Он был бы хорошим помощником тренера. Зря его Черчесов не вызвал. Никто из вратарей сборной не сильнее Гильерме, а если смотреть по стабильности, то Маринато даже лучше», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 26 мая 2021
-
16:51
-
16:50
-
16:28
-
16:23
-
16:19
-
16:08
-
15:57
-
15:52
-
15:13
-
14:58
-
14:50
-
14:44
-
14:40
-
14:37
-
14:35
-
14:31
-
14:27
-
14:23
-
14:07
-
14:06
-
13:48
-
13:39
-
13:34
-
13:25
-
13:11
-
12:52
-
12:34
-
12:17
-
12:14
-
12:01
-
11:53
-
11:50
-
11:30
-
11:16
-
11:04