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Экс-президент «Локо»: вратари сборной не сильнее Гильерме. Трудно понять логику Черчесова

Экс-президент «Локо»: вратари сборной не сильнее Гильерме. Трудно понять логику Черчесова
Михаил Рождественский
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов выразил недоумение непопаданием вратаря железнодорожников Маринато Гильерме в заявку сборной России на Евро-2020. Игрок был признан лучшим на своей позиции в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«С Гильерме очень странная ситуация — мы все замечаем его ошибки, но никогда не считаем количество его сейвов. Я всегда говорил, что это один из самых надёжных вратарей России. Он очень уверен в себе, никогда не опускается ниже своей планки. Я не удивлён, что его назвали лучшим вратарём в этом сезоне. Во-первых, он сыграл очень много «сухих» матчей, во-вторых, делал такие спасения, которые многим вратарям не по силам. Это решение — справедливое.

Мне трудно понять логику Черчесова. Отсутствие Гильерме он объясняет тем, что вратарь пропустил много от «Зенита». Но я посмотрел два раза этот матч, и там все голы практически неберущиеся. А если мы говорим об омоложении, то Дюпин тоже не молод. Гильерме не был бы лишним в этой сборной, он лидер не только на поле, но и в раздевалке. Он был бы хорошим помощником тренера. Зря его Черчесов не вызвал. Никто из вратарей сборной не сильнее Гильерме, а если смотреть по стабильности, то Маринато даже лучше», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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