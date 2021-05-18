Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Лучшие вратари сезона-2020/2021 в РПЛ — версия Владимира Габулова: Максименко, Акинфеев, Гильерме

Максименко – лучший в сезоне, но он всё ещё нестабилен. Итоговый рейтинг вратарей РПЛ
Владимир Габулов
Лучшие вратари сезона-2020/2021 в РПЛ
Комментарии
Топ-пятёрка 30-го тура и всего сезона.

Экс-вратарь сборной России, «Динамо», ЦСКА, «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов РПЛ по итогам 30-го тура.

10 главных героев сезона-2020/2021 в России. От Заремы до Дзюбы 10 главных героев сезона-2020/2021 в России. От Заремы до Дзюбы

Слово Владимиру.

30-й тур получился немного странным, но в то же время интересным. И неоднозначным с точки зрения игры вратарей. Составить рейтинг в том виде, в котором мы привыкли — основанный на качестве игры голкиперов и суперспасениях — возможности не было. Поэтому от каждого матча постарались взять по максимуму. В этом же туре определился лучший вратарь сезона — им стал Александр Максименко. Но обо всём по порядку.

5. Юрий Дюпин, «Рубин»

В матче с «Ротором» у ворот Дюпина не возникало большого количества опасных моментов. Юрий приучил нас к спасениям с пенальти, но в последнем туре ему отбить одиннадцатиметровый не удалось.

На 8-й минуте Алейник ворвался в штрафную с правого фланга и сделал пас, который перехватил соперник. Жигулёв в подкате забрал себе мяч и, немного замешкавшись, прокинул мяч мимо вратаря, после чего пробил. Дюпин успел перестроиться, молниеносно сориентировался, сократил дистанцию и заблокировал удар ногой. Это вратарское спасение — действия Юрия лишили соперника времени на исполнение удара.

Слуцкий мощно отметил юбилей. Плясал с Дзюбой и Дзагоевым под «Руки Вверх!», пел «КиШа» Слуцкий мощно отметил юбилей. Плясал с Дзюбой и Дзагоевым под «Руки Вверх!», пел «КиШа»

4. Гиорги Шелия, «Ахмат»

Шелия пропустил два мяча, но по ним вопросов к нему быть не может. Голкипер действовал качественно, именно благодаря его спасениям грозненцы не проиграли «Спартаку», который был очень нацелен на победу и место в Лиге чемпионов. «Ахмат» же не был мотивирован с точки зрения турнирной борьбы, но команда играла очень достойно.

На 29-й минуте Мозес обыграл двух соперников и ворвался в штрафную. Шелия занял высокую позицию, сократил угол обстрела и среагировал на мощнейший удар в ближний угол, выбросив руку. На второй добавленной к первому тайму минуте Промес выиграл единоборство у защитника «Ахмата» и неприятно пробил с дальней дистанции в нижний угол. Шелия кончиками пальцев успел поймать отскок от газона и перевести мяч на угловой.

На 70-й минуте случился самый сложный момент, снова после удара Промеса. Квинси вошёл в штрафную, убрал двух защитников, смещаясь в центр, и пробил в ближний угол под опорную ногу вратарю. Шелия занял очень хорошую позицию на линии вратарской, чуть сократил дистанцию и в полушпагате отбил мяч ногой.

Футбол в Чечне в 2021 году. Безопасно? Кадыров кричит в микрофон? Почему не носят маски? Футбол в Чечне в 2021 году. Безопасно? Кадыров кричит в микрофон? Почему не носят маски?

3. Илья Лантратов, «Химки»

Лантратов сыграл «на ноль» с «Сочи», а это один из критериев нашего рейтинга. В этом матче стопроцентных моментов у его ворот не возникало, но были дальние удары, как, например, выстрел Прохина под перекладину на 42-й минуте. С такими эпизодами вратарь должен справляться — пропусти Лантратов, это была бы явная ошибка.

В целом голкипер действовал надёжно, неплохо играл на выходах, но не более. На 6-й минуте случился курьёзный момент, когда Лантратов опрометчиво выскочил из ворот, но Заболотный, к которому отскочил мяч, не смог воспользоваться ошибкой вратаря и пробил мимо с дальней дистанции.

Глушенков специально помог «Спартаку», чтобы сыграть в ЛЧ? Скандал вокруг удаления Глушенков специально помог «Спартаку», чтобы сыграть в ЛЧ? Скандал вокруг удаления

2. Александр Беленов, «Уфа»

Для «Уфы» важно было не проиграть, чтобы сохранить место в РПЛ, но команда взяла три очка, в том числе благодаря действиям Беленова. При счёте 1:0 вратарь совершил ключевые спасения, напрямую повлиявшие на результат.

На 15-й минуте Ковалёв вошёл в штрафную с острого угла и с 11-12 метров сильно пробил низом в ближний угол. Беленов занял правильную позицию – он и обязан был там находиться – среагировал, выбросив правую ногу, и ликвидировал угрозу. Спустя 8 минут Рассказов прострелил в штрафную «Уфы», мяч отскочил к Эвансу Кангве, который с линии вратарской с разворота пробил под опорную ногу вратаря в упор. Беленову важно было увидеть момент удара и, не делая лишних движений, среагировать на мяч. Как и в первом эпизоде, голкипер выбросил ногу и перевёл мяч на угловой. Момент убойный — пробей Кангва в угол, Беленову было бы очень сложно выручить команду.

Поскольку Александру не удалось сыграть «на ноль», он занимает только второе место в нашем рейтинге. Хотя по пропущенному голу вратарю сложно предъявить претензии — если бы он выручил, то однозначно был бы признан лучшим в туре.

«Вы не считали нас людьми!» За что игроки «Уфы» разнесли Рахимова? «Вы не считали нас людьми!» За что игроки «Уфы» разнесли Рахимова?

1. Николай Заболотный, «Сочи»

«Сочи» до последнего тура вёл борьбу за попадание в еврокубки. Матч против «Химок» многое решал, но не всё зависело только от самих сочинцев. Заболотный не пропустил и до последнего сохранял своей команде шансы на победу.

На 44-й минуте Логашов подавал в штрафную с правого фланга. Вратарю всегда непросто реагировать на такие неудобные по высоте передачи, а здесь дополнительную сложность придавало то, что мяч шёл в зону между защитниками и вратарём. На прострел выходило сразу несколько соперников, но Заболотный принял правильное решение: пошёл на перехват, прыгнул рыбкой, рискуя столкнуться с нападающим, и выбил мяч кулаками. Он опередил игроков «Химок» и ликвидировал угрозу.

На 51-й минуте Конате выходил почти один на один с острого угла и пробил низом в дальний угол. Заболотный действовал просто и надёжно: занял грамотную позицию, выбросил ногу вправо и перевёл мяч на угловой. Это был самый опасный момент в матче.

«Спартак» – в ЛЧ, «Сочи» и «Рубин» начнут в новом турнире. Финальный расклад в РПЛ «Спартак» – в ЛЧ, «Сочи» и «Рубин» начнут в новом турнире. Финальный расклад в РПЛ

***

Перейдём к итогам сезона. Однозначно лучшего вратаря, который провел бы весь чемпионат ровно и надёжно, нет. Именно стабильность – одна из важнейших характеристик игры каждого голкипера.

Гильерме сыграл больше всего матчей «на ноль», но заслуга этих «сухарей» — больше командная, нежели вратарская. В одних эпизодах голкипер «Локомотива» спасал, в других откровенно проваливался. Также и у других вратарей, Дюпина и Беленова, были как яркие матчи, так и неудачные.

Игорь Акинфеев за исключением одного-двух моментов не совершал ошибок и действовал стабильно, но достаточно много пропустил и делал не так много суперспасений. Дело в том, что оборона ЦСКА в этом сезоне откровенно проваливалась. Антон Шунин ярко играл осенью и провёл достаточно хороших матчей весной, но ему не хватило стабильности в концовке, чтобы стать однозначно лучшим в этом сезоне. Сергей Песьяков в большей степени стал заложником нестабильной игры «Ростова»: когда вся команда действовала ярко, голкипер спасал и приносил очки, но на дистанции этого не хватило.

В итоге по очкам победил Александр Максименко. В большей степени он набирал баллы именно в тех матчах, когда у его ворот возникало много моментов. Максименко приходилось выручать, но именно для этого голкипер и играет. По сравнению с прошлым сезоном Александр показал более зрелый футбол, однако он все ещё недостаточно стабилен, чтобы признаваться однозначно лучшим.

Так или иначе, поздравляем Максименко с завоёванной и абсолютно заслуженной наградой. Пусть в следующем сезоне все вратари прибавляют, желаем им ещё больше надёжности, ярких спасений и «сухарей».

Главные цифры РПЛ сезона-2020/2021. «Зенит» и Дзюба — лучшие! Главные цифры РПЛ сезона-2020/2021. «Зенит» и Дзюба — лучшие!
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021