Максименко – лучший в сезоне, но он всё ещё нестабилен. Итоговый рейтинг вратарей РПЛ

Экс-вратарь сборной России, «Динамо», ЦСКА, «Брюгге» и других клубов, председатель совета директоров ФК «Олимп-Долгопрудный» Владимир Габулов выбрал пятёрку лучших голкиперов РПЛ по итогам 30-го тура.

Слово Владимиру.

30-й тур получился немного странным, но в то же время интересным. И неоднозначным с точки зрения игры вратарей. Составить рейтинг в том виде, в котором мы привыкли — основанный на качестве игры голкиперов и суперспасениях — возможности не было. Поэтому от каждого матча постарались взять по максимуму. В этом же туре определился лучший вратарь сезона — им стал Александр Максименко. Но обо всём по порядку.

5. Юрий Дюпин, «Рубин»

В матче с «Ротором» у ворот Дюпина не возникало большого количества опасных моментов. Юрий приучил нас к спасениям с пенальти, но в последнем туре ему отбить одиннадцатиметровый не удалось.

На 8-й минуте Алейник ворвался в штрафную с правого фланга и сделал пас, который перехватил соперник. Жигулёв в подкате забрал себе мяч и, немного замешкавшись, прокинул мяч мимо вратаря, после чего пробил. Дюпин успел перестроиться, молниеносно сориентировался, сократил дистанцию и заблокировал удар ногой. Это вратарское спасение — действия Юрия лишили соперника времени на исполнение удара.

4. Гиорги Шелия, «Ахмат»

Шелия пропустил два мяча, но по ним вопросов к нему быть не может. Голкипер действовал качественно, именно благодаря его спасениям грозненцы не проиграли «Спартаку», который был очень нацелен на победу и место в Лиге чемпионов. «Ахмат» же не был мотивирован с точки зрения турнирной борьбы, но команда играла очень достойно.

На 29-й минуте Мозес обыграл двух соперников и ворвался в штрафную. Шелия занял высокую позицию, сократил угол обстрела и среагировал на мощнейший удар в ближний угол, выбросив руку. На второй добавленной к первому тайму минуте Промес выиграл единоборство у защитника «Ахмата» и неприятно пробил с дальней дистанции в нижний угол. Шелия кончиками пальцев успел поймать отскок от газона и перевести мяч на угловой.

На 70-й минуте случился самый сложный момент, снова после удара Промеса. Квинси вошёл в штрафную, убрал двух защитников, смещаясь в центр, и пробил в ближний угол под опорную ногу вратарю. Шелия занял очень хорошую позицию на линии вратарской, чуть сократил дистанцию и в полушпагате отбил мяч ногой.

3. Илья Лантратов, «Химки»

Лантратов сыграл «на ноль» с «Сочи», а это один из критериев нашего рейтинга. В этом матче стопроцентных моментов у его ворот не возникало, но были дальние удары, как, например, выстрел Прохина под перекладину на 42-й минуте. С такими эпизодами вратарь должен справляться — пропусти Лантратов, это была бы явная ошибка.

В целом голкипер действовал надёжно, неплохо играл на выходах, но не более. На 6-й минуте случился курьёзный момент, когда Лантратов опрометчиво выскочил из ворот, но Заболотный, к которому отскочил мяч, не смог воспользоваться ошибкой вратаря и пробил мимо с дальней дистанции.

2. Александр Беленов, «Уфа»

Для «Уфы» важно было не проиграть, чтобы сохранить место в РПЛ, но команда взяла три очка, в том числе благодаря действиям Беленова. При счёте 1:0 вратарь совершил ключевые спасения, напрямую повлиявшие на результат.

На 15-й минуте Ковалёв вошёл в штрафную с острого угла и с 11-12 метров сильно пробил низом в ближний угол. Беленов занял правильную позицию – он и обязан был там находиться – среагировал, выбросив правую ногу, и ликвидировал угрозу. Спустя 8 минут Рассказов прострелил в штрафную «Уфы», мяч отскочил к Эвансу Кангве, который с линии вратарской с разворота пробил под опорную ногу вратаря в упор. Беленову важно было увидеть момент удара и, не делая лишних движений, среагировать на мяч. Как и в первом эпизоде, голкипер выбросил ногу и перевёл мяч на угловой. Момент убойный — пробей Кангва в угол, Беленову было бы очень сложно выручить команду.

Поскольку Александру не удалось сыграть «на ноль», он занимает только второе место в нашем рейтинге. Хотя по пропущенному голу вратарю сложно предъявить претензии — если бы он выручил, то однозначно был бы признан лучшим в туре.

1. Николай Заболотный, «Сочи»

«Сочи» до последнего тура вёл борьбу за попадание в еврокубки. Матч против «Химок» многое решал, но не всё зависело только от самих сочинцев. Заболотный не пропустил и до последнего сохранял своей команде шансы на победу.

На 44-й минуте Логашов подавал в штрафную с правого фланга. Вратарю всегда непросто реагировать на такие неудобные по высоте передачи, а здесь дополнительную сложность придавало то, что мяч шёл в зону между защитниками и вратарём. На прострел выходило сразу несколько соперников, но Заболотный принял правильное решение: пошёл на перехват, прыгнул рыбкой, рискуя столкнуться с нападающим, и выбил мяч кулаками. Он опередил игроков «Химок» и ликвидировал угрозу.

На 51-й минуте Конате выходил почти один на один с острого угла и пробил низом в дальний угол. Заболотный действовал просто и надёжно: занял грамотную позицию, выбросил ногу вправо и перевёл мяч на угловой. Это был самый опасный момент в матче.

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Перейдём к итогам сезона. Однозначно лучшего вратаря, который провел бы весь чемпионат ровно и надёжно, нет. Именно стабильность – одна из важнейших характеристик игры каждого голкипера.

Гильерме сыграл больше всего матчей «на ноль», но заслуга этих «сухарей» — больше командная, нежели вратарская. В одних эпизодах голкипер «Локомотива» спасал, в других откровенно проваливался. Также и у других вратарей, Дюпина и Беленова, были как яркие матчи, так и неудачные.

Игорь Акинфеев за исключением одного-двух моментов не совершал ошибок и действовал стабильно, но достаточно много пропустил и делал не так много суперспасений. Дело в том, что оборона ЦСКА в этом сезоне откровенно проваливалась. Антон Шунин ярко играл осенью и провёл достаточно хороших матчей весной, но ему не хватило стабильности в концовке, чтобы стать однозначно лучшим в этом сезоне. Сергей Песьяков в большей степени стал заложником нестабильной игры «Ростова»: когда вся команда действовала ярко, голкипер спасал и приносил очки, но на дистанции этого не хватило.

В итоге по очкам победил Александр Максименко. В большей степени он набирал баллы именно в тех матчах, когда у его ворот возникало много моментов. Максименко приходилось выручать, но именно для этого голкипер и играет. По сравнению с прошлым сезоном Александр показал более зрелый футбол, однако он все ещё недостаточно стабилен, чтобы признаваться однозначно лучшим.

Так или иначе, поздравляем Максименко с завоёванной и абсолютно заслуженной наградой. Пусть в следующем сезоне все вратари прибавляют, желаем им ещё больше надёжности, ярких спасений и «сухарей».