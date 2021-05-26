Драгович перешёл в «Црвену Звезду». Ранее защитник отказал «Динамо»
Поделиться
Австрийский центральный защитник «Байера» Александар Драгович перешёл в «Црвену Звезду», сообщает пресс-служба сербского клуба.
Ранее Драгович отказался перейти в московское «Динамо», так как пообещал «Црвене Звезде», что подпишет контракт с сербским клубом. В свою очередь, «Байер» предлагал Александару продлить контракт ещё на год. Игрок не собирался продлевать контракт с «Байером». Кроме «Динамо», Драговичем также интересовался «Кёльн».
Контракт Драговича с «Байером» действовал до июня 2021 года. В этом сезоне 30-летний защитник сыграл 29 матчей, забил два гола и отдал одну голевую передачу.
Драгович — воспитанник венской «Аустрии». Футболист также выступал за «Базель», киевское «Динамо» и «Лестер Сити».
Новость по темеДрагович отказался перейти в московское «Динамо»
Комментарии
Рекомендуем вам
- 26 мая 2021
-
19:58
-
19:55
-
19:37
-
19:35
-
19:23
-
19:00
-
18:58
-
18:41
-
18:34
-
18:15
-
18:13
-
17:55
-
17:44
-
17:40
-
17:34
-
17:24
-
17:21
-
17:14
-
16:51
-
16:50
-
16:28
-
16:23
-
16:19
-
16:08
-
15:57
-
15:52
-
15:13
-
14:58
-
14:50
-
14:44
-
14:40
-
14:37
-
14:35
-
14:31
-
14:27
Партнерский контент
Рекомендуем вам