Драгович перешёл в «Црвену Звезду». Ранее защитник отказал «Динамо»

Австрийский центральный защитник «Байера» Александар Драгович перешёл в «Црвену Звезду», сообщает пресс-служба сербского клуба.

Ранее Драгович отказался перейти в московское «Динамо», так как пообещал «Црвене Звезде», что подпишет контракт с сербским клубом. В свою очередь, «Байер» предлагал Александару продлить контракт ещё на год. Игрок не собирался продлевать контракт с «Байером». Кроме «Динамо», Драговичем также интересовался «Кёльн».



Контракт Драговича с «Байером» действовал до июня 2021 года. В этом сезоне 30-летний защитник сыграл 29 матчей, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Драгович — воспитанник венской «Аустрии». Футболист также выступал за «Базель», киевское «Динамо» и «Лестер Сити».