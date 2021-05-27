Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа не смог отбить последние 36 пенальти, сообщается в «твиттере» WhoScored.com.

По данным источника, в последний раз ему удавалось отразить пенальти 23 апреля 2016 года.

Напомним, в матче финала Лиги Европы «Вильярреал» переиграл «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске и завершилась со счётом 1:1 (11:10 в серии пенальти).

Давид де Хеа в послематчевой серии пенальти не отразил ни одного удара и не реализовал свою попытку. Также испанский вратарь не совершил ни одного спасения по ходу матча.

«Вильярреал» впервые в своей истории стал победителем Лиги Европы. «Красные дьяволы», в свою очередь, уже выигрывали этот трофей в 2017 году.