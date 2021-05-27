«Мечта стала реальностью». Защитник «Рединга» Ричардс — о переходе в «Баварию»
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Защитник «Рединга» Омар Ричардс прокомментировал свой переход в «Баварию».
«Переход в «Баварию» — большая честь для меня. Мечта стала реальностью. С гордостью буду носить футболку одного из самых успешных клубов мира. Надеюсь, смогу помочь команде продолжать добиваться успеха в будущем. Благодарю руководство «Баварии» за доверие. Наши переговоры были очень убедительными. Не могу дождаться момента, когда сыграю за «Баварию». Mia san mia!» – цитирует Ричардса пресс-служба «Баварии».
В нынешнем сезоне Омар Ричардс провёл 42 матча и не отметился результативными действиями. Защитник должен стать дублёром Альфонсо Дэвиса на левом фланге обороны мюнхенцев. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 5 млн.
Новость по темеЗащитник «Рединга» продолжит карьеру в «Баварии»
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