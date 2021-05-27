Серхио Рамос отреагировал на отставку Зинедина Зидана из «Реала»

Защитник Серхио Рамос отреагировал на отставку главного тренера Зинедина Зидана из «Реала».
«ЗЗ, один и единственный. Желаю всего наилучшего. Вы заслужили, заработали это. Наслаждайтесь жизнью и семьёй. Обнимаю, мистер. Спасибо», — написал Серхио Рамос в своём «инстаграме».
Напомним, мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил, что главный тренер Зинедин Зидан принял решение покинуть свой пост. В минувшем сезоне «Реал» занял второе место в турнирной таблице испанской Примеры, уступив «Атлетико», а также добрался до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл «Челси».
Зидан в первый раз возглавил «Реал» в середине сезона-2015/2016. Он привёл команду к трём подряд победам в Лиге чемпионов, а также к титулу чемпионов Испании, Суперкубку страны, двум Суперкубкам УЕФА и двум трофеям клубного чемпионата мира. В 2018 году он покинул клуб, а в начале следующего года вернулся и добавил к списку достижений ещё одно чемпионство и Суперкубок Испании.
- 27 мая 2021
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