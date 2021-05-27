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Винисиус Жуниор пожелал Зинедину Зидану удачи после ухода из «Реала»

Винисиус Жуниор пожелал Зинедину Зидану удачи после ухода из «Реала»
Сергей Сорокин
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Нападающий Винисиус Жуниор отреагировал на отставку главного тренера Зинедина Зидана из «Реала».

«Спасибо за всё, мистер. Удачи вам на новом этапе карьеры», — написал Винисиус Жуниор в своём «инстаграме».

Напомним, мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил, что главный тренер Зинедин Зидан принял решение покинуть свой пост. В минувшем сезоне «Реал» занял второе место в турнирной таблице испанской Примеры, уступив «Атлетико», а также добрался до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл «Челси».

Зидан в первый раз возглавил «Реал» в середине сезона-2015/2016. Он привёл команду к трём подряд победам в Лиге чемпионов, а также к титулу чемпионов Испании, Суперкубку страны, двум Суперкубкам УЕФА и двум трофеям клубного чемпионата мира. В 2018 году он покинул клуб, а в начале следующего года вернулся и добавил к списку достижений ещё одно чемпионство и Суперкубок Испании.

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