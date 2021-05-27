Винисиус Жуниор пожелал Зинедину Зидану удачи после ухода из «Реала»

Нападающий Винисиус Жуниор отреагировал на отставку главного тренера Зинедина Зидана из «Реала».



«Спасибо за всё, мистер. Удачи вам на новом этапе карьеры», — написал Винисиус Жуниор в своём «инстаграме».



Напомним, мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил, что главный тренер Зинедин Зидан принял решение покинуть свой пост. В минувшем сезоне «Реал» занял второе место в турнирной таблице испанской Примеры, уступив «Атлетико», а также добрался до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл «Челси».



Зидан в первый раз возглавил «Реал» в середине сезона-2015/2016. Он привёл команду к трём подряд победам в Лиге чемпионов, а также к титулу чемпионов Испании, Суперкубку страны, двум Суперкубкам УЕФА и двум трофеям клубного чемпионата мира. В 2018 году он покинул клуб, а в начале следующего года вернулся и добавил к списку достижений ещё одно чемпионство и Суперкубок Испании.

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