«Локомотив»: футболисты «Ахмата» развязали драку. Два наших игрока получили травмы

«Локомотив» на своём официальном сайте выступил с заявлением об инциденте в матче заключительного, 10-го тура плей-офф молодёжного первенства России с «Ахматом» (5:1).
«27 мая 2021 года во время проведения матча молодёжного первенства РПЛ между командами «Ахмат» и «Локомотив» в Грозном произошёл недопустимый инцидент. При счёте 5:1 в пользу команды «Локомотив» футболисты «Ахмата» позволили себе агрессивное поведение в отношении арбитра матча, развязав драку. В то же время футболисты нашей команды не были настроены на участие в потасовке.
В итоге после нападения со стороны соперников два футболиста «Локомотива» получили травмы, им была оказана медицинская помощь. В ближайшее время пострадавшие футболисты пройдут углублённое обследование на предмет наличия более серьёзных повреждений.
Футбольный клуб «Локомотив» располагает фото- и видеосвидетельствами произошедшего. Внимательно изучив все детали, мы призываем футбольные власти разобраться в инциденте и наказать зачинщиков конфликта и всех в нём виновных. Футбол — контактный вид спорта, травмы в котором неизбежны. Тем не менее, агрессии, грубости и физическому насилию нет места в футболе», — говорится в заявлении.
- 27 мая 2021
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