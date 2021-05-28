Лунин отреагировал на уход Зидана с поста главного тренера «Реала»

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин отреагировал на уход Зинедина Зидана с поста главного тренера.

«Спасибо, мистер, за этот год. Было приятно работать с легендой, я получил большие знания и спасибо за совет. Удачи на следующем этапе вашей жизни», — написал Лунин в своём «Инстаграме».

Зидан в первый раз возглавил «Реал» в середине сезона-2015/2016. Он привёл команду к трём подряд победам в Лиге чемпионов, а также к титулу чемпионов Испании, Суперкубку страны, двум Суперкубкам УЕФА и двум трофеям клубного чемпионата мира. В 2018 году он покинул клуб, а в начале следующего года вернулся и добавил к списку достижений ещё одно чемпионство и Суперкубок Испании.

В минувшем сезоне «Реал» занял второе место в турнирной таблице испанской Примеры, уступив «Атлетико», а также добрался до полуфинала Лиги чемпионов, где проиграл «Челси».