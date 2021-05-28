Канте: попасть в финал Лиги чемпионов для нас с Марезом — фантастика

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте поделился ожиданиями от встречи с бывшим партнёром по «Лестеру» Риядом Марезом из «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.



«Мы обсуждали это. Мы оба понимаем, что это исключительный случай. Мы много работали, чтобы пробиться на топ-уровень из второй французской лиги, нам потребовалось проявить много упорства и в матчах, и на тренировках. Попасть в финал Лиги чемпионов для нас обоих — фантастика. Мы оба хотим победить, так что вряд ли будем дружелюбны друг к другу на поле. Я надеюсь, что у меня всё получится в финале. Впрочем, Рияд надеется на то же самое, но в свою пользу», — цитирует Канте официальный сайт УЕФА.



Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая в Порту (Португалия), начало — в 22:00 мск. В матче за главный клубный трофей Европы сойдутся «Манчестер Сити» и «Челси».

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