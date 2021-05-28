Стерлинг: единственное, что сможет остановить «Манчестер Сити» в финале ЛЧ, — это мы сами

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился ожиданиями от финального матча розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2020/2021 с «Челси».
«Если честно, единственное, что сможет остановить нас в финале, — это мы сами. Игра против «Челси» — тяжёлое испытание, но в то же время я жду, что мы победим. Думаю, что команда чувствует себя спокойно. Мы уже много раз были в финалах турниров, этот опыт поможет нам», — цитирует Стерлинга Goal.
Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая в Порту (Португалия), начало — в 22:00 мск. В матче за главный клубный трофей Европы сойдутся «Манчестер Сити» и «Челси».
Рахим Стерлинг стал игроком «Манчестер Сити» в июле 2015 года, перейдя из «Ливерпуля» за € 63,7 млн. За это время 26-летний футболист стал трёхкратным чемпионом Англии. В нынешнем сезоне Рахим провёл 30 матчей в АПЛ, забил 10 голов и стал автором шести результативных передач.
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