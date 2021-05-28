В «Сочи» опровергли слова агента Мевли и рассказали о ходе переговоров с футболистом

В «Сочи» рассказали о ходе переговоров с защитником Михой Мевлей. Ранее агент футболиста Евгений Новиков заявил «Спорт-экспрессу», что три турецких клуба находятся в серьёзном контакте с игроком и обсуждают все нюансы. По словам агента, в «Сочи» в очередной раз взяли паузу: «Сделали предложение, а потом, видимо, испугались его».
«Не совсем понимаю, о чём говорит агент Мевли. «Сочи» находится в диалоге с футболистом. Всё нормально, в рабочем процессе», — сказал генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Мевля защищает цвета «Сочи» с 2019 года, а до этого выступал за «Зенит», «Ростов» и зарубежные клубы. В нынешнем сезоне 30-летний игрок провёл 29 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил три гола и получил четыре жёлтые карточки.
- 28 мая 2021
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