«Чайка» подписала нападающего сборной Черногории Кордича

«Чайка» заключила контракт с нападающим сборной Черногории и «Подгорицы» Шалетой Кордичем, сообщает пресс-служба команды. 28-летний форвард подписал двухлетнее соглашение с клубом.
Шалета родился в курортном городе Котор, расположенном на берегу Адриатического моря. До 18 лет форвард выступал за молодёжную команду местного клуба «Грбаль», в котором в 2007 году работал известный специалист Миодраг Божович.
В 2015-м Шалета успешно вернулся в главную лигу Черногории и в составе «Сутьески» отличился 11 раз за сезон. Четыре года спустя форвард перебрался в столичную «Подгорицу». В текущем сезоне на счету футболиста 10 голов в 23 матчах чемпионата.
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Кордич выступал за молодёжные сборные U-17 и U-19, а в октябре прошлого года дебютировал за национальную сборную Черногории в товарищеском матче против сборной Латвии: вышел в стартовом составе и провёл на поле 72 минуты.
- 29 мая 2021
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