Полиции пришлось вмешаться в конфликт между фанатами перед финалом Лиги чемпионов

Португальская полиция вовремя смогла среагировать на конфликтный эпизод между болельщиками английских команд в преддверии финального матча Лиги чемпионов.



Фанаты команд находятся в предвкушении развязки европейского сезона. В ближайшее время уже прозвучит стартовый свисток, и сдерживать эмоции болельщикам становится всё сложнее. Сторонники английских команд, весь день наслаждавшиеся прогулками, а также различными напитками и закусками в заведениях, расположенных в городе, чуть не устроили массовую драку на одной из улиц. Вовремя вмешавшись, полиция смогла пресечь конфликт на стадии его зарождения.



Полиция вмешалась в драку фанатов перед финалом ЛЧ. Видео.

Новость по теме Фанаты устроили погром на одной из улиц Порту в преддверии финала Лиги чемпионов

Сегодня, 29 мая, состоится финальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.