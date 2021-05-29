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Полиции пришлось вмешаться в конфликт между фанатами перед финалом Лиги чемпионов

Полиции пришлось вмешаться в конфликт между фанатами перед финалом Лиги чемпионов
Артур Иванов
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Португальская полиция вовремя смогла среагировать на конфликтный эпизод между болельщиками английских команд в преддверии финального матча Лиги чемпионов.

Фанаты команд находятся в предвкушении развязки европейского сезона. В ближайшее время уже прозвучит стартовый свисток, и сдерживать эмоции болельщикам становится всё сложнее. Сторонники английских команд, весь день наслаждавшиеся прогулками, а также различными напитками и закусками в заведениях, расположенных в городе, чуть не устроили массовую драку на одной из улиц. Вовремя вмешавшись, полиция смогла пресечь конфликт на стадии его зарождения.

Полиция вмешалась в драку фанатов перед финалом ЛЧ. Видео.

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Фанаты устроили погром на одной из улиц Порту в преддверии финала Лиги чемпионов

Сегодня, 29 мая, состоится финальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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