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Фанаты устроили погром на одной из улиц Порту в преддверии финала Лиги чемпионов

Фанаты устроили погром на одной из улиц Порту в преддверии финала Лиги чемпионов
Артур Иванов
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Финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) начнётся в 22:00 мск в субботу, 29 мая. Фанаты клубов были замечены в совершении беспорядков на одной из улиц португальского города.

Группа агрессивно-настроенных болельщиков нанесла ряд повреждений городскому имуществу в преддверии решающего матча европейского турнира. Толпа людей раскидала стулья, которые, вероятнее всего, принадлежали одному из заведений, расположенных на улице. Несколько фанатов разбили стекло в одном из домов и попытались проникнуть внутрь.

Возможно, причиной разрушений стала потасовка между группами фанатов команд.

Видео. Фанаты «Челси» и «МС» устроили погром в Порту перед финалом ЛЧ.

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