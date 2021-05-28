Фанаты устроили погром на одной из улиц Порту в преддверии финала Лиги чемпионов
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Финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) начнётся в 22:00 мск в субботу, 29 мая. Фанаты клубов были замечены в совершении беспорядков на одной из улиц португальского города.
Группа агрессивно-настроенных болельщиков нанесла ряд повреждений городскому имуществу в преддверии решающего матча европейского турнира. Толпа людей раскидала стулья, которые, вероятнее всего, принадлежали одному из заведений, расположенных на улице. Несколько фанатов разбили стекло в одном из домов и попытались проникнуть внутрь.
Возможно, причиной разрушений стала потасовка между группами фанатов команд.
Видео. Фанаты «Челси» и «МС» устроили погром в Порту перед финалом ЛЧ.
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