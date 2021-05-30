Капелло считает, что Гвардиола ошибся в стартовом составе «Манчестер Сити» на финал ЛЧ

Итальянский тренер Фабио Капелло поделился мнением, что наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола допустил ошибки при формировании стартового состава.



«Челси» многим обязан Томасу Тухелю, потому что он смог выжать максимум из игроков, на которых клуб потратил много денег. На мой взгляд, Гвардиола ошибся в стартовом составе. Гюндоган, играя перед защитой, не мог действовать как фильтр полузащиты. А Стоунз — игрок, который не может защищаться.



Команда выглядела намного более сбалансированной во втором тайме, но «Манчестер Сити» отдал первые 45 минут. Они могли и проигрывать 0:2 к тому моменту, как Гвардиола внёс изменения», — приводит слова Капелло Football Italia.



В финальном матче Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0. Победный гол в этой встрече на 42-й минуте забил Кай Хаверц. Результативной передачей отметился Мэйсон Маунт.

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