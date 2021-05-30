Макаров: Лига конференций — вызов для «Рубина». Клуб давно не играл в Европе

Полузащитник казанского «Рубина» и сборной России Денис Макаров рассказал о целях казанского клуба на будущий сезон, а также оценил свои шансы выступать за питерский «Зенит».



«У «Рубина» стоит задача вернуться на тот уровень, который был в конце нулевых. Нам нужно выйти в Лигу конференций, чтобы доказать, что мы на что-то способны. Да и следующий сезон надо провести на таком же высоком уровне.



Как воспринимаю Лигу конференций? Всё равно это европейский турнир, тем более «Рубин» давно не участвовал в еврокубках. Для меня это будет тоже впервые. Это вызов для нас, где мы можем показать свою силу. Надеюсь, мы пройдём дальше и у нас всё будет отлично».



Мог бы я играть в сегодняшнем «Зените»? Не знаю, наверное. А чем мы отличаемся от «Зенита»? Понимаю, что у них сильный состав, конкуренция выше. Ну и? Мы мы два раза победили «Зенит. У «Зенита» хорошая команда с игроками высокого класса, но за чемпионство будут бороться все клубы. Да, «Зенит» побеждает каждый год, но меня не раздражает такая гегемония одно клуба», — передаёт слова Макарова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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