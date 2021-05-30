Главным арбитром матча Польша – Россия назначен итальянец Марко Гуида

Товарищеский матч сборных Польши и России, который состоится 1 июня, обслужит итальянская бригада арбитров, информирует официальный телеграм-канал национальной команды.

Главным арбитром встречи назначен Марко Гуида. Ассистенты – Маттео Пассери и Алессандро Костанцо. Резервный судья – Микаэль Фаббри. Ассистенты VAR – Пьеро Джакомелли и Джакомо Паганеззи.

Контрольный матч с Польшей станет для сборной России одним из этапов подготовки к чемпионату Европы – 2020.



Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России предстоит сыграть на групповом этапе с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.



На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге пройдут семь матчей Евро-2020, в том числе Бельгия — Россия и Финляндия — Россия.