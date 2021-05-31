Серж Орье заявил о намерении покинуть «Тоттенхэм». Он хочет вернуться в «ПСЖ»

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Серж Орье рассказал о намерении покинуть лондонскую команду и признался, что хотел бы вернуться в «Пари Сен-Жермен», за который выступал ранее.



«Все знают, что если бы я хотел продлить контракт с «Тоттенхэмом», то уже сделал бы это. Не собираюсь подписывать новое соглашение и через полгода. Этот цикл моей карьеры подошёл к концу, и пришло время найти себе новое место. Руководство «Тоттенхэма» и мои агенты договорились об условиях. Посмотрим, что будет дальше.



Никогда не скрывал желания однажды вернуться в «ПСЖ». Это клуб моего сердца, я за него болею и спокойно говорю об этом. Но не хочу, чтобы люди подумали, что я зациклен на «ПСЖ». Мои двери открыты и для других клубов. Но если бы «ПСЖ» сделал предложение этим летом, то однозначно это был бы мой приоритетный вариант», — цитирует Орье Goal.com со ссылкой на L’Equipe.

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Видео гола Орье в ворота «Шеффилд Юнайтед»: