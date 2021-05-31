Аллегри определился с первой трансферной целью после возвращения в «Ювентус»
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Стало известно имя футболиста, которого главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выбрал своей первой трансферной целью после возвращения в клуб.
Как сообщает Goal.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, специалист хочет видеть в команде полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли. Его пожелание совпадает с планами бьянконери — клуб следил за развитием игрока ещё до назначения Аллегри.
Локателли защищает цвета «Сассуоло» с 2018 года, а до этого играл за «Милан». В завершившемся сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 34 матчах итальянской Серии А, в которых забил четыре гола (два — с пенальти) и отдал две результативные передачи. Его команда заняла восьмое место в турнирной таблице чемпионата.
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